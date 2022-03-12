Это к сожалению, пока нереалистично, – Зеленский об окончании войны в ближайшие дни

Президент Владимир Зеленский в своем обращении отметил успехи украинской сборной на Паралимпиаде в Китае, которая завершится через 2 дня. Глава государства отметил, что хотел бы сказать, что так же завершится и война, но пока это невозможно.

Владимир Зеленский подчеркнул, что война точно завершится нашей победой, сообщает 24 канал. Однако, к сожалению, не в ближайшие 2 дня.

Обратите внимание 16 дней войны: Зеленский обратился к украинцам в ночь на 12 марта

Глава государства подчеркнул, что победа и мир являются достижимыми для Украины. И они будут для нас ценнее, чем любое богатство.

Паралимпиада завершится через двое суток. Я очень хотел бы сказать то же самое и о войне – что она завершится через двое суток. Это, к сожалению, пока нереалистично. Но это точно будет,

– подчеркнул президент.

Обращение Владимира Зеленского после 16-го дня войны: смотрите видео