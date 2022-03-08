В результате обстрелов оккупантами украинских городов много жертв среди гражданского населения, среди них есть и дети. Как отметила Ирина Верещук в интервью 24 каналу, весь мир смотрел на это и ничего не мог поделать.

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"Это приговор всем нациям"

По мнению Ирины Верещук, трагедии можно было избежать, но мир этого не сделал. Враг нарушает все возможные правила и не только обстреливает гражданских, но и не дает им покинуть зону боевых действий.

Мне жаль, что гибнут гражданские. Мне жаль, что гибнут дети. Вчера в Мариуполе ребенок погиб от обезвоживания, и мы не можем открыть гуманитарный коридор в Мариуполе. Мы договариваемся, а Россия обстреливает гумконвои. Дети умирают на виду всего мира. Это же катастрофа, это приговор всем нам,

– сказала она.