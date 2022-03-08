Внаслідок обстрілів окупантами українських міст є багато жертв серед цивільного населення, серед них є й діти. Як зазначила Ірина Верещук в інтерв'ю 24 каналу, увесь світ дивився на це і нічого не міг зробити.

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"Це вирок всім націям"

На думку Ірини Верещук, трагедії можна було уникнути, але світ цього не зробив. Ворог порушує усі можливі правила та не лише обстрілює цивільних, а й не дає їм покинути зону бойових дій.

Мені шкода, що гинуть цивільні. Мені шкода, що гинуть діти. Вчора у Маріуполі дитина загинула від зневоднення, і ми не можемо відкрити гуманітарний коридор у Маріуполь. Ми домовляємося, а Росія обстрілює гумконвої. Діти помирають на очах всього світу. Це ж катастрофа, це вирок усім нам,

– сказала вона.

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