"Это киндер-сюрприз временно оккупированным территориям Украины", – эксперт о решении Путина

В Кремле приняли решение о смене надзирателя над временно оккупированными территориями Донбасса. Им стал первый заместитель главы путинской администрации Сергей Кириенко.

Почему Дмитрия Козака убрали с должности "смотрящего" по квазиреспубликам на Донбассе, чем займется Кириенко на новом посту, почему его прозвали "киндер-сюрпризом" и удастся ли Москве провозгласить так называемую "республику" в Херсонской области – в эксклюзивном интервью рассказал политолог Олег Лисный.

Важно Середина мая – идеальное время для контрнаступления Украины, – Пионтковский

"Отставка" Козака и новый "герой"

Олег, почему Козака убрали с должности куратора псевдореспублик на Донбассе?

Во первых, мы должны понимать, для чего Козак там был. Он должен вести в рамках минских соглашений переговоры, у него были определенные задачи, с которыми, мне кажется, не он справился. Переломить Украину через колено, используя минские соглашения, не получилось.

"Эта история была надолго", говорил Лисный / Фото предоставлено героем

Козак – специалист по замороженным конфликтам и длительным переговорам. Тем не менее, в этой ситуации нужно брать за основу не фигуру Козака, а фигуру Путина, имевшего изначально наполеоновские планы.

Поэтому это все происходит в соответствии с его логикой.

Значение фигур вокруг российского президента равно нулю. Вес имеет только генеральная линия, которую сам хозяин Кремля проводит лично. Другие просто выполняют работу по обслуживанию путинского видения и являются практически статистами.

Чем займется Кириенко в новой должности?

Я недавно с удивлением вспомнил, что когда-то Кириенко в российских политических кругах называли "киндер-сюрприз". Об этом уже немногие помнят.

В свое время он пришел в российское правительство очень молодым. Работа его тогда была провальной и закончилась уходом с должности. А за то, что он на фоне российских геронтократов был молод и красив, его прозвали "киндер-сюрпризом".

Возвращаясь к сути вопроса, скажу, что, отталкиваясь от того, что каждый человек в окружении российского вождя является механизмом, Кириенко будет пытаться выполнить данное электорату обещание Путина. Организовать "победу", чтобы продать ее внутреннему потребителю.

А для этого нужно "прирастить земли" в лучших традициях всех империй. Следовательно, бывшее должностное лицо президентской администрации в Москве будет заниматься приращиванием того, что прирастить удастся.

Сейчас объясню поподробнее. Если у россиян получится захватить те территории, которые они желают, то приращивание будет происходить по областям, если же нет, то прирастят то, что есть.

"Киндер-сюрприз" и его обязанности по Украине

В обязанности новоявленного куратора будет входить надзор и над вновь оккупированными территориями тоже?

Поскольку он неплохой экономист, могу предположить, что из этих территорий им будет сделана попытка сделать себе кормушку за счет значительной роли коррупционной составляющей. Не зря же существует давняя русская традиция отдавать приближенным к царю территории на "кормление".

Как Москва будет организовывать "референдум" в оккупированной части Херсона, учитывая факт отсутствия даже малейшей поддержки со стороны населения?

Ну, знаете, я вам скажу очень такую циничную вещь. А им все это и не нужно сейчас. Для реализации своих замыслов России люди не нужны. Как бы это ни парадоксально ни звучало. Достаточно будет создать необходимую картинку.

Гипотетически это будет выглядеть следующим образом:

Поставят в нескольких школах урны для голосования, триколоры с изображением "мертвой курицы",

Пригонят туда для картинки пусть несколько десятков человек, которым дадут по классической советской схеме "кампот-буфет". Потом эти люди будут благодарить товарища Путина за то, "что нас освободил".

Путин заменил Козака на Кириенко / Фото globalmsk

Однако у нас есть один ресурс, который может эти планы сломать. И это – ВСУ. Если у нас будут какие-то военные успехи в ближайшее время, то им придется этот "референдум" проводить где-то там у себя на территориях.

И вообще, в России полно территорий, которые просятся быть обособленными.

В Херсоне россияне сейчас очень затягивают этот "референдум". Просто потому, что оккупанты не понимают украинский политический организм. Большой неожиданностью для захватчиков стало длительное сопротивление.

Будучи не в состоянии его подавить, они вынуждены постоянно переносить дату плебисцита.

Все это возможно благодаря сочетанию ненасильственных методов украинской борьбы с партизанским движением против россиян. Последние в попытке выявить центр сопротивления каждый раз терпят неудачу, ведь думают, что он там один. Поэтому спрашивают каждый раз, когда ловят херсонцев, кто здесь главный? В то время как главного просто не существует. Очагов сопротивления очень много и они рассредоточенные.

Читайте Остался один фронтмен – Бойко: зачем нардепы из ОПЗЖ решили назваться ПЗЖМ

С учетом невозможности проведения "референдума" как такового, в Кремле решили сосредоточиться на создании картинки. По последним данным, иллюзия "волеизъявления" запланирована на 15 мая.

На самом деле это очень хорошо, потому что они не уложатся в сроки, чтобы успеть до 9-го.

И вообще, по моей информации, враг готовится бежать из Херсона. Потому-то там сейчас проходит грабеж всего, что только можно.

По словам эксперта, Путин планирует выводить россиян из Херсона / Фото Getty Images

Заявления Зеленского и освобождения Донбасса

В случае если этот так называемый "референдум" таки состоится, мы выйдем из переговоров, как и говорил президент раньше?

Зеленский провел две "красные линии" – это Мариуполь и Херсон. Мне кажется, что в первом случае, скрипя зубами, но в России его услышали. Им хочется "Азов" выжечь напалмом, но не получается. И, возможно, пока это решение не принято.

Здесь же Зеленский сказал, что если будет "референдум", то из переговоров мы выходим тоже. Оставляем только консультации по гуманитарным вопросам.

Актуально В Херсоне мирный митинг россияне разогнали газом и гранатами

В остальном мы будем достигать цели военным путем и гнать их хотя бы к рубежам, зафиксированным на 23 февраля. Для реализации такого сценария нам должно своевременно поступить все необходимое вооружение от наших западных партнеров.

А можно ли будет в перспективе говорить о военном способе освобождения всего Донбасса?

Если мы войдем в боевой кураж, имея при этом все оружие, которое нам нужно для наступательных действий, то все возможно.

Также интересно – Путин сломал все свои копья об Украину – Давидюк: смотрите видео