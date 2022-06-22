Как удерживают пленных оккупантов

Об этом 24 каналу рассказал министр юстиции Украины Денис Малюска. Он пояснил, что участки – это отдельные изолированные помещения, где военнопленные содержатся отдельно от других заключенных и осужденных.

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Если оккупанта взяли в плен где-нибудь в районе Харькова или Донецкой области, сразу переместить его в лагерь для военнопленных на Западе страны сложно логистически. Кроме того, это не всегда возможно, потому что нужно определенное время, и не всегда целесообразно, потому что иногда довольно оперативно появляется запрос на обмен. Поэтому лучше легче переждать неделю где-то на Востоке, чтобы идти на обмен.

Соответственно, пленных надо где-то удерживать. Поэтому в следственных изоляторах и тюрьмах были созданы обособленные части, где специализированно находятся военнопленные. Это гораздо удобнее логистически.

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Тех пленных, у которых нет перспектив быстрого обмена, логистически доставляют на Запад. Там их привлекают к деревообрабатывающим работам. Однако сейчас эту систему только начинают отлаживать.

До запуска лагеря в Минюсте хотели привлекать военнопленных к работе, но на участках это организовать практически невозможно, учитывая отсутствие производственных мощностей и необходимость изолировать их от других осужденных.

А если это лагерь исключительно для военнопленных, то операционно и административно можно обеспечить их работу. Там они работают, занимаются деревообработкой,

– рассказал Малыш.

В настоящее время пленные россияне выполняют коммерческие заказы компаний на производство или ремонт разных деревянных конструкций. Это могут быть поддоны, ящики или щепа для разжигания очагов. По словам министра, пока это единственный бизнес, где можно привлекать военнопленных. К тому же он не нуждается в квалифицированном труде.

Малыш заметил, что военнопленные достаточно хорошо работают. Они дисциплинированы, не создают каких-либо проблем с точки зрения потенциальных бунтов или неповиновения, выполняют приказы и активно работают, не отказываясь.

Он объяснил, что по нормам международного права, привлекать военнопленных к труду можно, в том числе и принудительно. Однако у них и без того нет отказов – это их добровольное согласие.

Сейчас россияне работают бесплатно, но Минюст рассматривает потенциальную возможность для теоретического стимулирования.

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"Это только в будущих планах, механизм не наработан учитывая множество законодательных преград для этого. Поэтому пока они "волонтерят" и отрабатывают ущерб, причиненный государству своими военными действиями", - рассказал министр.

Он отметил, что если у мэров городов на Западе Украины есть идеи по привлечению военнопленных к возобновляемым работам или изготовлению какой-либо продукции, которую они смогут предоставлять украинским городам, в Минюсте будут рады предложениям.

"Будем демонстрировать, что люди видели или могли почувствовать, что есть труд военнопленных", – подытожил Денис Малюска.

Министр юстиции рассказал, как удерживают военнопленных и как они работают на Украине: смотрите видео