Як утримують полонених окупантів

Про це 24 каналу розповів міністр юстиції України Денис Малюська. Він пояснив, що дільниці – це відокремлені ізольовані приміщення, де військовополонених утримують окремо від інших ув'язнених і засуджених.

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Якщо окупанта взяли в полон десь в районі Харкова чи у Донецькій області, одразу перемістити його у табір для військовополонених на Заході країни складно логістично. Крім того, це не завжди можливо, бо потрібен певний час, та й не завжди доцільно, тому що іноді досить оперативно з'являється запит на обмін. Через це краще легше перечекати тиждень десь на Сході, щоб йти на обмін.

Відповідно, полонених треба десь утримувати. Тому в українських слідчих ізоляторах та в'язницях були створені відокремлені частини, де спеціалізовано перебувають військовополонені. Це набагато зручніше логістично.

Як окупанти працюють на Україну

Тих полонених, у яких немає перспектив швидкого обміну, логістично доправляють на Захід. Там їх залучають до деревообробних робіт. Однак зараз цю систему лише починають налагоджувати.

До запуску табору у Мін'юсті хотіли залучати військовополонених до роботи, але на дільницях це організувати практично неможливо з огляду на відсутність виробничих потужностей і необхідність ізолювати їх від інших засуджених.

А якщо це табір виключно для військовополонених, операційно та адміністративно можна забезпечити їхню роботу. Там вони працюють, займаються деревообробкою,

– розповів Малюська.

Наразі полонені росіяни виконують комерційні замовлення компаній на виробництво або ремонт різних дерев'яних конструкцій. Це можуть бути піддони, ящики або щепа для розпалювання вогнищ. За словами міністра, поки що це єдиний бізнес, де можна залучати військовополонених. До того ж він не потребує кваліфікованої праці.

Малюська зауважив, що військовополонені досить добре працюють. Вони дисципліновані, не створюють якихось проблем з точки зору потенційних бунтів чи непокори, виконують накази та досить активно працюють, не відмовляючись.

Він пояснив, за нормами міжнародного права, залучати військовополонених до праці можна, зокрема й примусово. Однак у них і без того немає відмов – це їхня добровільна згода.

Зараз росіяни працюють безкоштовно, але Мін'юст розглядає потенційну можливість для теоретичного стимулювання.

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"Це лише в майбутніх планах, механізм не напрацьований з огляду на безліч законодавчих перепон для цього. Тому поки що вони "волонтерять" і відпрацьовують шкоду, завдану державі своїми воєнними діями", – розповів міністр.

Він зауважив, що якщо у мерів міст на Заході України є ідеї щодо залучення військовополонених до відновлюваних робіт чи виготовлення якоїсь продукції, яку вони зможуть надавати українським містам, у Мін'юсті будуть раді пропозиціям.

"Будемо демонструвати, що люди бачили чи могли відчути, що є праця військовополонених", – підсумував Денис Малюська.

Міністр юстиції розповів як утримують військовополонених та як вони працюють на Україну: дивіться відео