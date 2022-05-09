Это концлагеря, украинцам выдают талоны, – эксперт о "фильтрационных лагерях" оккупантов

Российские военные на временно оккупированных территориях создали "фильтрационные лагеря". Там держат украинцев, а их судьбу решают оккупанты – кого-то отпускают, кого-то отправляют в Россию, а кого-то пытают или даже убивают.

Как происходит "фильтрация" украинцев – рассказал 24 каналу украинский правозащитник Павел Лисянский.

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"Оккупанты создают концлагеря, как фашисты"

По его словам, есть несколько процедур в этих "фильтрационных лагерях".

Сами россияне называют их не "фильтрационными", а концентрационными лагерями, как фашисты. И на сегодняшний день они есть не только на оккупированных территориях Украины, но и в самой России при тюрьмах,

– рассказал эксперт.

Что известно о "фильтрационных лагерях"

Павел Лисянский говорит, что в такие концентрационные лагеря в Россию попадают наши военные. Даже тех людей, которых депортировали в Россию, "прогоняют" через такие лагеря.

"Мы уже начали сотрудничать с российскими правозащитниками, которые раньше занимались тюрьмами, но уже уехали из России", – добавил он.

Правозащитник объяснил, что в таких фильтрационных лагерях есть несколько процедур. И на сегодняшний день, например, в Мариуполе люди проходят фильтрацию один раз в 7 дней.

Есть "паспорт" фильтрации – такой талон, куда записывают дату. Это сделали, чтобы “облегчить” работу россиянам, ведь люди сами приходили к оккупантам еженедельно. Кроме того, здесь есть коррупционная составляющая,

– подчеркнул Лисянский.

По его словам, в "фильтрационных лагерях" есть несколько моментов – человека могут задержать, начать его контролировать или просто убить. "Все зависит от твоей ценности в обществе касательно поддержки Украины на временно оккупированных территориях", – сказал он.

По его мнению, главная цель "фильтрации" – это искоренение агентов влияния, которые могут поднять украинский протест.

Что происходит во время "фильтрации" украинцев

Уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова рассказала, что оккупанты проводят "зачистку" украинцев. Они проверяют все документы, мобильные телефоны, личные вещи. Берут отпечатки пальцев, а также делают фотографии.

Россияне спрашивают у людей, являются ли они "нацистами", имеют ли родственников в Украине и так далее. После "фильтрации" людям выдают специальную бумажку. Однако судьба тех украинцев, которые не прошли российскую "фильтрацию", неизвестна.

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