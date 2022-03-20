Горожане волновались, что ухудшение качества воздуха может быть связанным с ситуацией на Чернобыльской АЭС. Однако вскоре все нормализовалось, поэтому киевлянам разрешили выходить на улицу.

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Смог над Киевом – это копоть от оккупантов

Данилов отметил, что смог, который возник в Киеве 19 марта, – это копоть от российских орков, когда по ним гвоздя украинская артиллерия.

Это именно оттуда этот смог идет, вонь, которая от них идет. Я могу вам напомнить, если вы забыли, какие были сказки раньше. Помните, когда Баба Яга заходила в свой дом, то говорила: "что-то русским духом пахнет"? Так вот тот русский смог, к сожалению,

– добавил секретарь СНБО.

Данилов подытожил, что скоро будет свежий воздух, а этот русский смог уйдет из нашей страны, как он сюда и пришел.

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