Містяни хвилювалися, що погіршення якості повітря може бути пов'язаним з ситуацією на Чорнобильській АЕС. Проте невдовзі усе нормалізувалося, тож киянам дозволили виходити на вулицю.

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Смог над Києвом – це кіптява від окупантів

Данілов зауважив, що смог, який виник у Києві 19 березня, – це кіптява від російських орків, коли по них гатить українська артилерія.

Це саме звідти цей смог іде, сморід, який від них йде. Я можу вам нагадати, якщо ви забули, які були казки раніше. Пам'ятаєте, коли Баба Яга заходила у свою будівлю, то казала: "Щось рускім духом пахне"? Так оце той рускій смог, на жаль,

– додав секретар РНБО.

Данілов підсумував, що скоро буде свіже повітря, а цей російський смог піде з нашої країни, як він сюди й прийшов.

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