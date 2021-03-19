При обсуждении концептов мемориализации Бабьего Яра на комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутаты "Европейской Солидарности" и активист Йосиф Зисельс прибегли к манипуляциям по негосударственному проекту возведения мемориала.

Такое мнение высказал политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

"На заседании Комитета ВР по информационной и гуманитарной политике депутаты заслушали концепции негосударственного Мемориала и государственного проекта, разработанного в академии наук. Принципиальный защитник государственного концепта, Йосиф Зисельс, активно защищал свой проект и даже уверял, что все построенные в Бабьем Яру за счет меценатов инсталляции стоят незаконно. Что, извините, не совсем верно и не совсем было бы возможно. Меценаты при установке памятников не стали что-то делать без полного пакета разрешений власти и тщательной проверки земли, на которой возводили инсталляции. Это не застройщики, извините за такое сравнения", – заявил эксперт.

По словам Сазонова, несмотря на заявление Зисельса о якобы серьезной критике депутатами негосударственного проекта Мемориала, единственной партией, что оппонировала концепции, финансируемой международными донорами, стала "Европейская Солидарность".

"После заседания комитета Йосиф Зисельс написал колонку о том, что практически все члены комитета высказались против негосударственного проекта. Ну, вот как такое можно генерировать? Среди всех присутствующих на заседании комитета, критиковали проект исключительно депутаты от ЕС (напомню, лидер этой партии открывал негосударственный проект в 2016-м году). Зеленский поддерживает. Кличко поддерживает. Партия "Голос" тоже, конечно, поддержит. Так что это просто манипуляция со стороны ЕС. О чем тот же Никита Потураев, глава комитета, прямо и заявил", – добавил политолог.

Сазонов заметил, что пока главный критик негосударственного проекта – лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – ранее был его активным сторонником.

"При президенте Петре Порошенко, в 2016-м году началась работа по созданию международного проекта... Естественно, тогда опытный политик Порошенко понимал, какие репутационные выигрыши несет проект. И поддержал его. Поддержка была и со стороны городского головы Киева Виталия Кличко. Потому что статус города в мире сразу вырастет. Плюс проект вызывались финансировать меценаты из разных стран", – резюмировал Сазонов.