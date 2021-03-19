Під час обговорення концептів меморіалізації Бабиного Яру на комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутати "Європейської Солідарності" та активіст Йосип Зісельс вдалися до маніпуляцій щодо недержавного проєкту зведення меморіалу.

Таку думку висловив політолог Кирило Сазонов на своїй сторінці в Facebook.

"На засіданні Комітету ВР з інформаційної та гуманітарної політики депутати заслухали концепції недержавного Меморіалу та державного проєкту, розробленого в академії наук. Принциповий захисник державного концепту, Йосип Зісельс, активно захищав свій проєкт і навіть запевняв, що всі побудовані в Бабиному Яру за рахунок меценатів інсталяції стоять незаконно. Що, вибачте, не зовсім вірно і не зовсім було б можливо. Меценати при установці пам'ятників не стали б щось робити без повного пакету дозволів влади і ретельної перевірки землі, на якій зводили інсталяції. Це не забудовники, вибачте за таке порівняння", – заявив експерт.

За словами Сазонова, попри заяву Зісельса про нібито серйозну критику депутатами недержавного проєкту Меморіалу, єдиною партією, що опонувала концепції, фінансованій міжнародними донорами, стала "Європейська Солідарність".

"Після засідання комітету Йосип Зісельс написав колонку про те, що практично всі члени комітету висловилися проти недержавного проєкту. Ну, ось як таке можна генерувати? Серед усіх присутніх на засіданні комітету, критикували проєкт виключно депутати від ЄС (нагадаю, лідер цієї партії відкривав недержавний проєкт у 2016-му році). Зеленський підтримує. Кличко підтримує. Партія "Голос" теж, звісно, підтримає. Так що це просто маніпуляція з боку ЄС. Про що той же Микита Потураєв, глава комітету, прямо і заявив", – додав політолог.

Сазонов підмітив, що наразі головний критик недержавного проєкту – лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко – раніше був його активним прихильником.

"За президента Петра Порошенка, у 2016-му році почалася робота зі створення міжнародного проєкту… Природно, тоді досвідчений політик Порошенко розумів, які репутаційні виграші несе проєкт. І підтримав його. Підтримка була і з боку міського голови Києва Віталія Кличка. Тому що статус міста у світі відразу виросте. Плюс проєкт викликалися фінансувати меценати з різних країн", – резюмував Сазонов.