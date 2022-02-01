Об этом рассказал британский журналист Андрей Остальский в эфире 24 канала. Как Великобритания, так и Польша хотят максимально продемонстрировать свою солидарность с Украиной.

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По словам Остальского, страны пытаются показать Кремлю, что любые авантюры и неожиданные военные действия ждет серьезное сопротивление.

Поэтому это месседж Москве, что они (Великобритания и Польша – 24 канал) готовы помогать Украине и координировать свои действия,
– подчеркнул журналист.

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Журналист рассказал о поддержке со стороны Польши и Великобритании: смотрите видео

Что этому предшествовало

  • Великобритания в январе анонсировала создание нового союза с Польшей и Украиной из-за угрозы российской агрессии на украинской территории.
  • Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что такое сотрудничество поможет защитить свободу и демократию в Восточной Европе.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в объединение входят государства, которые разделяют общие принципы, стремятся укреплять безопасность, развивать торговлю и готовы к конкретным действиям.
  • Стоит заметить, что с инициативой начала такого трехстороннего сотрудничества в октябре 2021 года выступила именно Украина.