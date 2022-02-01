Об этом рассказал британский журналист Андрей Остальский в эфире 24 канала. Как Великобритания, так и Польша хотят максимально продемонстрировать свою солидарность с Украиной.

К теме Активность Британии в сдерживании агрессии России вызывает напряжение в Париже и Берлине, – СМИ

По словам Остальского, страны пытаются показать Кремлю, что любые авантюры и неожиданные военные действия ждет серьезное сопротивление.

Поэтому это месседж Москве, что они (Великобритания и Польша – 24 канал) готовы помогать Украине и координировать свои действия,

– подчеркнул журналист.

Обратите внимание! Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальное объявление о создании нового альянса Украина – Польша – Великобритания перенесли из-за болезни главы британской дипломатии Лиз Трасс.

Стоит прочитать Кулеба объяснил суть нового альянса Украины, Польши и Великобритании

Журналист рассказал о поддержке со стороны Польши и Великобритании: смотрите видео

Что этому предшествовало