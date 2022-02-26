Это миллиарды и миллиарды убытков для России, – Зеленский об отключении от SWIFT

Владимир Зеленский прокомментировал отключение России от межбанковской системы SWIFT. По словам президента, это миллиарды и миллиарды убытков для страны-агрессора.

Глава государства отметил, что Украина получила искренность и внимание всего цивилизованного мира. Об этом он сообщил во время своего обращения к нации вечером 26 февраля, информирует 24 канал.

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"А практический результат – вот он – SWIFT. Как много в этом слове для России. Отключение от глобальной финансовой цивилизации", – сказал Владимир Зеленский.

Президент объяснил, что наши дипломаты боролись круглосуточно и вдохновенно за то, чтобы все страны Европы согласовали сильное и справедливое решение отключить Россию от международной межбанковской сети.

Имеем и эту победу. Это миллиарды и миллиарды убытков для России – конкретная цена за это подлое вторжение в Украину,

– подчеркнул глава государства.

"Мы всегда говорили – за нами правда. А это значит, что удаются даже самые большие достижения", – подытожил он.

Владимир Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео