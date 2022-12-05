Однако ракет может быть и больше. Об этом 24 каналу сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Сколько ракет могли использовать россияне

Это минимальное количество, которое используют для прорыва противовоздушной обороны, поэтому не менее полусотни,

– сообщил военно-политический обозреватель.

По его словам, российские оккупанты уже используют не только ракеты комбинированно-авиационного базирования Х-101. Кроме них, россияне применяют крылатые ракеты типа "Калибр". Для этого они и вывели в Черное море свои ракетоносители.

"Непосредственно будет использовано по меньшей мере 8 пусков крылатых ракет "Калибр", – предположил Коваленко.

Так, прежде всего захватчики могут использовать потенциал своих подлодок, поскольку их расположение трудно определить. Кроме того, ПВО труднее перехватывать ракеты, когда запуски производятся с субмарины.

Одна субмарина "Варшавянка" обладает потенциалом запуска 4 крылатых ракет типа "Калибр". А 2 готовых к атакам субмарины могут суммарно совершить пуск не менее 8 ракет.

Россияне имеют возможность использования другой номенклатуры ракетного оружия. Впрочем, по мнению Коваленко, для сегодняшней атаки страна-агрессор использует именно Х-101 и "Калибры", чтобы сосредоточить внимание сил ПВО на направлении Черного моря.