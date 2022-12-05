Однак ракет може бути й більше. Про це 24 каналу повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Скільки ракет могли використати росіяни

Це мінімальна кількість, яку використовують для прориву протиповітряної оборони, тому не менше ніж пів сотні,

– повідомив військово-політичний оглядач.

За його словами, російські окупанти вже використовують не тільки ракети комбіновано-авіаційного базування Х-101. Окрім них, росіяни застосовують крилаті ракети типу "Калібр". Для цього вони й вивели в Чорне море свої ракетоносії.

"Безпосередньо буде використано щонайменше 8 пусків крилатих ракет "Калібр", – припустив Коваленко.

Так, насамперед загарбники можуть використовувати потенціал своїх підводних човнів, оскільки їхнє розташування важко визначити. Крім того, ППО важче перехоплювати ракети, коли запуски здійснюються з субмарини.

Одна субмарина "Варшавянка" має потенціал запуску 4 крилатих ракет типу "Калібр". А 2 готових до атак субмарини можуть сумарно здійснити пуск щонайменше 8 ракет.

Росіяни мають можливість використання іншої номенклатури ракетної зброї. Утім, на думку Коваленка, для сьогоднішньої атаки країна-агресорка використовує саме Х-101 та "Калібри", щоб зосередити увагу сил ППО на напрямку Чорного моря.