Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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По его словам, армия так называемой Приднестровской Молдавской Республики не очень боеспособна. Там практически нет исправной техники, поэтому непосредственной опасности она не представляет.

Это может быть отвлекающий маневр для того, чтобы мы не перекидывали войска из освобожденных зон – Киевской и Одесской областей, которым практически ничего сейчас не угрожает, на Восток, где завязывается основная драма второй половины этой войны,

– рассказал Арестович.

Речь идет о попытках россиян обеспечить оперативное окружение наших войск между Изюмом и Марьинкой и добить Мариуполь. Оккупанты понимают, что они выходят из некоторых украинских областей, поэтому в таком случае мы можем перебросить свои свободные подразделения в другие места.

"Для того чтобы этого не было, они придумывают новые способы оставить наши войска на месте, в частности активность в Приднестровье", – добавил советник главы ОПУ.

Арестович рассказал о возможной угрозе из Приднестровья: смотрите видео