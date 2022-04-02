Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

До теми В Одеській ОВА відповіли на загрозу з боку Придністров'я

За його словами, армія так званої Придністровської Молдавської Республіки є не дуже боєздатною. Там практично немає справної техніки, тому безпосередньої небезпеки вона не становить.

Це може бути відволікаючий маневр для того, щоб ми не перекидали війська зі звільнених зон – Київщини, Одещини, яким практично нічого зараз не загрожує, на Схід, де зав'язується основна драма другої половини цієї війни,

– розповів Арестович.

Мовиться про спроби росіян забезпечити оперативне оточення наших військ між Ізюмом та Мар'їнкою й добити Маріуполь. Окупанти розуміють, що вони виходять з деяких українських областей, тож у такому випадку ми можемо перекинути свої звільнені підрозділи в інші місця.

"Для того, щоб цього не було, вони вигадують нові способи залишити наші війська на місці, зокрема активність у Придністров'ї", – додав радник глави ОПУ.

Арестович розповів про можливу загрозу з Придністров'я: дивіться відео