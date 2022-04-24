Это может быть последнее сражение боеспособной части вооруженных сил России, – Жданов

Украинские защитники уничтожили уже почти 50% первой группировки врага. Вооруженные Силы Украины постепенно приближаются к этой цифре, однако еще далеко.

Уничтожение половины армии противника будет фактически означать проигрыш России. Об этом в эфире 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Важно Нам нужно выстоять эту неделю, будет нелегко, – военный эксперт Жданов

В личном составе вражеской армии почти не осталось сил, чтобы совершать наступление. Это начинают понимать некоторые генералы русского войска.

В генеральном штабе некоторые российские генералы понимают, что это может быть последнее сражение боеспособной части вооруженных сил России,

– отметил военный эксперт.

По словам Жданова, они даже предлагали Владимиру Путину отказаться от наступления и закрепиться на тех позициях, где они остановились в начале наступательных действий. Однако Путин отдал приказ продолжать операцию.

Олег Жданов оценил оставшиеся у врага силы: смотрите видео