Если Беларусь нападет, оружия будут поставлять больше

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, это будет логичным ответом на действия российского агрессора и его белорусского подданного.

Без провокаций не обойдется, - Жданов объяснил, как может произойти нападение Беларуси

Чтобы обеспечить Вооруженные Силы Украины и предоставить им возможность устоять и разгромить войска Беларуси, которые будут вторгаться. Здесь наоборот все может сыграть нам на пользу,

– объяснил Жданов.

Жданов рассказал, что будет с поставкой оружия, если Беларусь нападет в Украину: смотрите видео

Угроза нападения Беларуси может быть реальной

Эксперт рассказал, что до 8 июля в Беларуси будут продолжаться "учения по мобилизации". После того как соберут военнообязанных, за их действиями нужно будет наблюдать .

Если их продолжат учить и начнут "садить на технику", тогда можно будет говорить, что Беларусь более или менее серьезно готовится к нападению. Программа такой подготовки обычно рассчитана на 2 – месяца.

Белорусским войскам в контексте вторжения в Украину будут ставить задачу отрезать пути снабжения западного оружия. Это самая высокая цель для Путина.

Однако, если реально, самое большое, что они смогут сделать – это на время отвлечь внимание части ВСУ от других направлений боевых действий с Россией.

Это максимум, – белорусский оппозиционер сказал, что доверит Россия белорусам в войне в Украине.

У белорусской армии нет ни боевого опыта, ни мотивации и желания нападать на Украину. Те, кому этого хотелось, уже нанялись в российские войска и сейчас воюют под вражескими триколорами на Запорожском направлении.

Среди большинства белорусов, в том числе и военнообязанных, которых мобилизуют, господствуют антивоенные настроения. Они против войны и вмешательства в нее. Лукашенко отслеживает это и понимаю общую ситуацию, поэтому, вероятно, будет пытаться избежать нападения.

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