Это начало конца, – Беленюк уверен, что режим путина подписал себе смертный приговор

Об Украину россия сломается – это 100%. Единственное, что мы за это уже платим очень дорого. При том, что у нас есть партнеры – к сожалению, они не спешат активно помогать.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал народный депутат Жан Беленюк. Он также добавил, что сейчас необходимо, чтобы НАТО закрыло небо над Украиной.

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Россия подписала себе смертный приговор

По его словам, российские войска на земле не могут ничего сделать нашим Вооруженным силам. Именно поэтому продолжают коварно бомбардировать украинские города.

Я уверен, что таким шагом этот режим подписал себе смертный приговор. Это начало конца,

– заявил Беленюк.

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