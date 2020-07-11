Возвращение под контроль Украины оккупированной территории Донбасса может занять много времени. Даже, если там провести выборы, все равно она будет оставаться территорией войны. Кроме того, там уже родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина.

Заявление Резникова о реинтеграции Донбасса

Об этом заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Как отметил он в комментарии "Главкому", сегодня Украина делает все, чтобы дать шанс "Минску", который давно был потерян еще в конце 2015 года.

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"Это вообще ревитализация того, кто уже почил в бозе. Не все удается сразу, и поэтому я говорю, что Украина должна быть готовой к тому, что безопасная реинтеграция – это надолго. Самое безопасное – это моя красная линия", – подчеркнул он.

По его словам, Донбасс еще долго будут оставаться территорией войны – как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей – даже если Украина проведет выборы на тех территориях, и они станут свободными от боевиков.

Там же не только ГРУшники, а есть вполне сознательные ребята, которые в 20 лет ненавидят Украину, а хотят жить в Советском Союзе. Так ты же там не жил и даже не знаешь, что это такое! Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум лет 25,

– подчеркнул Резников.

Вицепремьер пояснил, что за это время одно поколение должно смениться, и восстановленный контроль со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения раздора в головах, который там есть.

Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться", – подытожил он.

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Что известно о реинтеграции Донбасса

В 2014 году Украина приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Срок документа составлял 3 года, но в 2017-м парламент дважды продлевал действие закона на год. Впоследствии, уже при новой власти, 31 декабря 2019 года, его действие продлили еще на год – до 2020 года.

Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

В октябре 2019-го президент Зеленский анонсировал, что закон о временном статусе Донбасса должно стать постоянным, а также содержать положения формулу Штайнмайера. Он будет предусматривать вывод всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Только после этого на оккупированном Донбассе можно будет провести выборы.