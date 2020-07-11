Повернення під контроль України окупованої території Донбасу може зайняти багато часу. Навіть, якщо там провести вибори, все одно вона залишатиметься територією війни. Крім того, там уже народилися діти, які не знають, що таке вільна Україна.

Заява Резнікова щодо реінтеграції Донбасу

Про це заявив віцепрем'єр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Як зауважив він у коментарі "Главкому", сьогодні Україна робить усе, аби дати шанс "Мінську", який давно було втрачено – ще наприкінці 2015 року.

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"Це взагалі ревіталізація того, хто вже спочив в бозі. Не все вдається одразу, і тому я кажу, що Україна має бути готовою до того, що безпечна реінтеграція – це надовго. Саме безпечна – це моя червона лінія", – підкреслив він.

За його словами, Донбас ще довго залишатимуться територією війни – як з точки зору замінування, так і в ментальності людей – навіть якщо Україна проведе вибори на тих територіях, і вони стануть вільними від бойовиків.

Там же не тільки ГРУшники, а є цілком свідомі хлопці, які в 20 років ненавидять Україну, а хочуть жити в Радянському Союзі. Так ти ж там не жив і навіть не знаєш, що це таке! Тому безпечна реінтеграція займе мінімум років 25,

– підкреслив Резніков.

Віцепремєр пояснив, що за цей час одне покоління має змінитися та відновлений контроль з боку української влади призведе також до подолання руйнації розбрату в головах, який там є.

"Бо там народилися діти, які не знають, що таке вільна Україна, і сьогодні вже в школу йдуть. Тому це надовго в будь-якому варіанті, і ми маємо до цього готуватися", – підсумував він.

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Що відомо про реінтеграцію Донбасу

У 2014 році Україна ухвалила закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Термін документу становив 3 роки, але у 2017-му парламент двічі продовжував дію закону на рік. Згодом, вже за нової влади, 31 грудня 2019 року, його дію продовжили ще на рік – до 2020 року.

Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

У жовтні 2019-го президент Зеленський анонсував, що закон про тимчасовий статус Донбасу має стати постійним, а також містити положення формули Штайнмаєра. Передбачатиме він виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України. Лише після цього на окупованому Донбасі можна буде провести вибори.