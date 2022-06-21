Четкие ограничения и исключения намерены ввести навсегда. Об этом 24 каналу рассказала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

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О чем этот законопроект

По словам народного депутата, исполнители, которые являются гражданами России, не получат доступа ни к радио, ни к телевидению. Они также не будут иметь право осуществлять гастрольную деятельность. Исключением могут быть только те люди, которые попадут в так называемый "белый список".

Это люди, которые еще 8 лет назад осудили агрессию. Не говорится о тех, кто промолчал, или "проснулся" месяц назад. Это должна быть постоянная история.

"Белым" списком будет заниматься аппарат СНБО

По мнению Евгении, ведение списка может быть сведено на нет, ведь в России преследуют всех, кто хоть как-то поддерживает Украину. Очевидно, никто не захочет рисковать. Более того, артистов, которые с момента аннексии Крыма и оккупации Донбасса высказываются против агрессии России – мало. Возможно, это Андрей Макаревич и еще несколько человек.

Никаких Киркоровых и Басковых

Законопроект влияет на музыку в ресторанах и общественном транспорте. Кстати, мониторинг украинского радио продемонстрировал, что радиостанции самостоятельно сняли песни российских исполнителей.

"Они сами понимают, какое раздражение вызывают песни всяких Киркоровых, Басковых и других, даже современных исполнителей", – сказала она.

Кроме того, водители маршрутных такси не смогут включать свой "шансон". Следовательно, каждый будет слушать свою музыку в наушниках.

YouTube регулировать сложнее

Депутат подчеркнула, что такую платформу общего доступа, как YouTube, регулировать не просто. Это можно делать только с помощью обращений и писем в соответствующие учреждения.

Из России не будут завозить книги

В частности, в Украине введут ограничения на ввоз печатной продукции, что была напечатана в России, Беларуси и на временно оккупированных территориях. Бесспорно, книги украинских авторов на русском языке, изданные в Украине, можно продавать и распространять.

Русскоязычная музыка украинских артистов – не запрещается

Народный депутат добавила, что песни украинских исполнителей, написанные на русском языке, под запрет не попадают. Речь идет только об артистах из России.

Квоту на украинские песни увеличили

Теперь на украинском радио и телевидении будет 40 – 45% украинского продукта. Остальные песни будут звучать на иностранных языках.

Евгения резюмировала, что нововведение принято не только на период активных боевых действий, а навсегда. Конституционное большинство народных депутатов проголосовало за такое решение.

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