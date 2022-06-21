Чіткі обмеження й винятки мають намір запровадити назавжди. Про це 24 каналу розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

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Про що цей законопроєкт

За словами народної депутатки, виконавці, які є громадянами Росії, не матимуть доступу ні до радіо, ні до телебачення. Вони також не матимуть права здійснювати гастрольну діяльність. Винятком можуть бути лише ті люди, які потраплять до так званого "білого списку".

Це люди, які ще 8 років тому засудили агресію. Не мовиться про тих, хто промовчав, або "прокинувся" місяць назад. Це має бути стала історія.

"Білим" списком займатиметься апарат РНБО

На думку Євгенії, ведення списку може бути зведено нанівець, адже у Росії переслідують усіх, хто хоч якось підтримує Україну. Очевидно, що ніхто не захоче ризикувати. Ба більше, артистів, які з моменту анексії Криму та окупації Донбасу висловлюються проти агресії Росії – замало. Можливо, це Андрій Макаревич і ще декілька людей.

Жодних Кіркорових та Баскових

Законопроєкт впливає на музику у ресторанах та громадському транспорті. До слова, моніторинг українського радіо продемонстрував, що радіостанції самостійно зняли пісні російських виконавців.

"Вони самі розуміють, яке роздратування викликають пісні всяких Кіркорових, Баскових та інших, навіть сучасних виконавців", – сказала вона.

Крім того, водії маршрутних таксі не зможуть вмикати свій "шансон". Відтак кожен слухатиме свою музику у навушниках.

YouTube регулювати складніше

Спікерка наголосила, що таку платформу спільного доступу, як YouTube, регулювати не просто. Це можна робити лише за допомогою звернень та листів у відповідні установи.

З Росії не завозитимуть книжки

Зокрема, в Україну введуть обмеження на ввезення друкованої продукції, що надрукована у Росії, Білорусі й на тимчасово окупованих територіях. Безперечно, книги українських авторів російською мовою, які видані в Україні, можна продавати та розповсюджувати.

Російськомовна музика українських артистів – не забороняється

Народна депутатка додала, що пісні українських виконавців, написані російською мовою, під заборону не потрапляють. Мовиться лише про артистів з Росії.

Квоту на українські пісні збільшили

Відтепер на українському радіо й телебаченні буде 40 – 45% українського продукту. Решта пісень звучатиме іноземними мовами.

Пані Євгенія резюмувала, що нововведення ухвалене не лише на період активних бойових дій, а назавжди. Конституційна більшість народних депутатів проголосувала за таке рішення.

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