Это не будет скорая победа, – Маляр о вероятности долгой войны в Украине

Русские несмотря на большие потери и крах экономики не собираются прекращать войну. Украинцам нужно быть готовыми к тому, что противостоять врагу придется долгое время.

В Белом доме сделали заявление о том, что следующие 4 недели должны стать решающими в войне Украины против российских оккупантов, а вот в Британии делают предположение, что война может продолжаться до конца 2023 года. Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона, точно известно одно – победа скорой не будет, передает 24 канал.

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Скорой победы не будет

По словам Анны Маляр, цель украинцев – это наша государственность, а большие цели не достигаются сразу.

Кроме того, и мы откровенно об этом говорим, враг превосходит нас по количеству. Поэтому у нас есть свои преимущества, но нуждаемся в помощи в вооружении,

– сказала она.

Она добавила – ВСУ делают все возможное и невозможное, чтобы как можно скорее выгнать россиян с нашей земли, но все будет также зависеть от количества и качества вооружения, которое нам предоставят партнеры.

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