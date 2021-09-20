Об этом говорится в новой книге журналистов Washington Post Боба Вудворда и Роберта Косты. Там описан разговор главы Белого дома и руководителя Кремля после того заявления.

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По словам представителей СМИ, Путин пожаловался, что был оскорблен, услышав слова Байдена. На это президент США ответил, что его комментарий в интервью ведущему ABC News Джорджу Стефанопулосу "не был чем-то преднамеренным".

Мне задали вопрос. Я дал ответ. Это было интервью на совершенно другую тему,

– сказал лидер Штатов.

Обратите внимание! На следующий день после заявления Джо Байдена в Госдепартаменте США подчеркнули, что поддерживают президента и заверили: смогут привлечь Россию к ответственности.

Джо Байден считает Путина убийцей

Журналист ABC News во время разговора с Джо Байденом спросил: "Вы знакомы с Владимиром Путиным. Считаете ли вы его убийцей?".

Глава США ответил утвердительно: "Хм. Да, считаю".

На следующий день Путин заявил: "Кто обзывается – сам так называется".

Байден заявил, что считает Путина убийцей: смотрите видео