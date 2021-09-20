Об этом говорится в новой книге журналистов Washington Post Боба Вудворда и Роберта Косты. Там описан разговор главы Белого дома и руководителя Кремля после того заявления.

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По словам представителей СМИ, Путин пожаловался, что был оскорблен, услышав слова Байдена. На это президент США ответил, что его комментарий в интервью ведущему ABC News Джорджу Стефанопулосу "не был чем-то преднамеренным".

Мне задали вопрос. Я дал ответ. Это было интервью на совершенно другую тему,
– сказал лидер Штатов.

Джо Байден считает Путина убийцей

Байден заявил, что считает Путина убийцей: смотрите видео