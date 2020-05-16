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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Это не должно было произойти, – Трамп обвинил Китай в мировой пандемии коронавируса

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty images

Пандемию коронавируса COVID-19 можно и следовало остановить еще на территории Китая – до того, как инфекция перекинулась на остальной мир.

В этом убежден глава Белого дома Дональд Трамп. Он считает, что Китай несет ответственность за то, что коронавирус стал мировой проблемой. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

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Это никогда не должно было произойти. Он пришел из Китая – он должен был быть остановлен в Китае, прежде чем он выбрался в мир,
– объяснил американский лидер свою позицию.

Трамп также добавил, что уже 186 стран мира столкнулись с эпидемией коронавируса.

"Теперь Россию он сильно задел, Францию", – уточнил Трамп.

Он также добавил, что в случае разработки вакцины от COVID-19 Китаем США также будут иметь доступ к препарату. Президент заверил, что США не важно, какая именно страна получит вакцину.

Внимание! Сейчас количество диагностированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило отметку в 4,5 миллиона. Среди этих случаев зафиксировано более 300 тысяч летальных, а более 1,7 миллиона больных выздоровели.

Какова ситуация с коронавирусом в США?Рекордное количество заражений и случаев смертей от COVID-19 приходятся именно на США. С начала вспышки коронавируса обнаружили более 1,4 миллиона инфицированных COVID-19, более 88 тысяч пациентов умерли. 

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Китай Коронавирус COVID-19 Новости США Дональд Трамп Новости политики
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