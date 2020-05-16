Цього не мало статися, – Трамп звинуватив Китай у світовій пандемії коронавірусу
Пандемію коронавірусу COVID-19 можна та слід було зупинити ще на території Китаю – до того, як інфекція перекинулася на решту світу.
У цьому переконаний очільник Білого дому Дональд Трамп. Він вважає, що Китай несе відповідальність за те, що коронавірус став світовою проблемою. Про це він розповів під час пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.
Раніше США хочуть покарати Китай за коронавірус: наскільки це реально
Цього ніколи не повинно було статися. Він прийшов з Китаю – він повинен був бути зупинений в Китаї, перш ніж він вибрався у світ,
– пояснив американський лідер свою позицію.
Трамп також додав, що вже 186 країн світу зіткнулися з епідемією коронавірусу.
"Тепер Росію він сильно зачепив, Францію", – уточнив Трамп.
Він також додав, що в разі розробки вакцини від COVID-19 Китаєм США також будуть мати доступ до препарату. Президент запевнив, що США не важливо, яка саме країна отримає вакцину.
Увага! Наразі кількість діагностованих випадків зараження COVID-19 у світі перевищило позначку в 4,5 мільйони. Серед цих випадків зафіксовано понад 300 тисяч летальних, а понад 1,7 мільйона хворих одужали.
Яка ситуація з коронавірусом у США? Рекордна кількість заражень і випадків смертей від COVID-19 припадають саме на США. Там від початку спалаху коронавірусу виявили понад 1,4 мільйона інфікованих COVID-19, понад 88 тисяч пацієнтів померли.