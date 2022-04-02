Гайдай: "Мы вывозим людей только на запад Украины"

Луганская область граничит с Россией, поэтому есть некоторые люди, которые выезжают на территорию страны-агрессора. Гайдай заверил, что это явление – не массовое.

К слову Против нас воюют боевики, которые 8 лет по уши в крови, – Гайдай

Это не массово у нас. Часть территории, откуда отходили к линии обороны, действительно не обстреливается, люди живут в своих домах. Старобельск – там нет обстрелов. Это Луганская область, здесь много родственников, они проживают в Сватово, Старобельске, кто-то даже в Луганске или Алчевске – нет разницы где,

– рассказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА отметил, что люди бегут от войны к родственникам, "потому что понимают, что здесь все расстреливается полностью и бомбиться вдребезги".

Гайдай заявил, что из Луганской области людей эвакуируют на запад Украины. "Мы не вывозим людей в Старобельск или Сватово – только на запад Украины. Некоторые люди едут неизвестно куда", – отметил он.

Гайдай: "Люди не хотят уезжать"

Война в Луганской области длится 8 лет, но есть люди, которые не хотят уезжать. Гайдай подтвердил информацию.

Люди не хотят уезжать. Делают это, когда соседний подъезд полностью рухнул. В Попасной людей вывозили под постоянными обстрелами. Мы говорили: завтра здесь будет война, но они уезжать не хотят, это как ракушка для них. Иногда находим людей, две недели сидящих в подвале, говорим: уезжайте, они – нет,

– сказал глава Луганской ОВА.

Он также обратил внимание, что вывезти всех людей пока невозможно. Поэтому, по словам Гайдая, важно тем, кто остается и не хочет ехать, оказывать гуманитарную помощь.

"Не будет продуктов питания – некого будет вывозить, поэтому эти вещи важны. Больницы – заканчивается инсулин. Если его не будет, люди будут умирать, впадать в кому. Посеченные осколками скорые надо заменять", – рассказал руководитель Луганской ОВА.

Гайдай отметил, что с территории, которая находится под контролем Украины, удалось вывезти людей из интернатов, хосписов, больниц и психбольниц.

У нас есть интернаты, диспансеры в Сватово и Старобельске, там, конечно, не успели. А те интернаты, которые на подконтрольной Украине территории, вывезли все, кроме дома для пожилых людей в Кременной, который расстреляли из танка,

– резюмировал он.

К слову – Не хочешь воевать – расстреляют чеченцы, – Гайдай о мобилизации на оккупированной Луганщине: смотрите видео