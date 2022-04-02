Гайдай: "Ми вивозимо людей тільки на захід України"

Луганська область межує з Росією, тому є деякі люди, які виїжджають до країни-агресора. Гайдай запевнив, що це явище – не масове.

До слова Проти нас воюють бойовики, які 8 років по вуха у крові, – Гайдай

Це не масово у нас. Частина території, звідки відходили до лінії оборони, дійсно не обстрілюється, люди живуть у своїх будинках. Старобільськ – там немає обстрілів. Це Луганська область, тут багато родичів, вони проживають у Сватовому, Старобільську, хтось навіть в Луганську чи Алчевську – немає різниці де,

– розповів Гайдай.

Глава Луганської ОВА зазначив, що люди тікають від війни до родичів, "тому що розуміють що тут все розстрілюється повністю і розбомблюється вщент".

Гайдай заявив, що з Луганщини людей евакуюють на захід України. "Ми не вивозимо людей у Старобільськ чи Сватове – тільки на захід України. Деякі ж люди їдуть невідомо куди", – зазначив він.

Гайдай: "Люди не хочуть виїжджати"

Війна в Луганській області триває 8 років, але є люди, які не хочуть виїжджати. Гайдай підтвердив інформацію.

Люди не хочуть виїжджати. Роблять це, коли сусідній під'їзд повністю завалився. У Попасній людей вивозили під постійними обстрілами. Ми казали: завтра тут буде війна, але вони виїжджати не хочуть, це як мушля для них. Іноді знаходимо людей, які два тижні сидять в підвалі, кажемо: виїжджайте, вони – ні,

– сказав очільник Луганської ОВА.

Він також звернув увагу, що вивезти всіх людей наразі неможливо. Тому, за словами Гайдая, важливо для тих, хто лишається і не хоче їхати, надавати гуманітарну допомогу.

"Не буде продуктів харчування – не буде кого вивозити, тому ці речі важливі. Лікарні – закінчується інсулін. Якщо його не буде, люди будуть помирати, впадати в кому. Посічені осколками швидкі треба замінювати", – розповів керівник Луганської ОВА.

Гайдай зазначив, що з території, яка під контролем України, вдалося вивезти людей з інтернатів, хоспісів, лікарень та психлікарень.

У нас є інтернати, диспансери у Сватовому і Старобільську, там, звісно, не встигли. А ті інтернати, які на підконтрольній Україні території, вивезли всі, крім будинку для людей літнього віку в Кремінній, який розстріляли з танку,

– резюмував він.

До слова – Не хочеш воювати – розстріляють чеченці, – Гайдай про мобілізацію на окупованій Луганщині: дивіться відео