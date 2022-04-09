Это не миллионы, а миллиарды долларов, – Чаус об ущербе, нанесенном Россией

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что Россия нанесла ущерб Черниговской области не на миллионы, а на миллиарды долларов.

Он сказал, что можно проехаться и оценочно что-нибудь сосчитать.

"Но если мы говорим о сумме убытков и той сумме, которую можно выставлять России, то это должна быть правильная оценка", – сказал Чаус.

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Он рассказал, что по Черниговской области много подорванных мостов. В то же время, Служба автомобильных дорог уже начала свою работу. Также, по словам Чауса, общины области согласовывают с военными и ОВА необходимость восстановления того или иного разрушенного моста. Есть ведь случаи, когда община своими силами может починить не критические повреждения.

Мы уже идентифицировали все мосты и понимаем, что нужно делать. Но восстановление автомобильных и пешеходных мостов – это вопрос на полгода или год. Ибо это капитальные разрушения, в частности один пешеходный мост находится в критически аварийном состоянии,

– рассказал председатель ОВА.

Из-за поврежденных мостов власти области планируют разработать несколько альтернативных путей для въезда в Чернигов.

Восстановление экономики в Чернигове

Чаус сказал, что уже есть смысл начинать возобновление экономики и бизнеса в городе.

Я сегодня случайно ехал утром и увидел открытое кафе. Я с такой радостью приобрел чашку кофе. Это первый звоночек о том, что бизнес начинает восстанавливаться. Хотя это и малый бизнес,

– сказал он и выразил благодарность тем, кто остался и работал.

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