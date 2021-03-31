В Германии заверили, что разговор Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным не был нормандским саммитом. Как подчеркнул официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, встреча в этом формате означала бы участие всех 4 лидеров.

Зайберт подчеркнул, что лидеры Германии и Франции не планировали устраивать "нормандскую" встречу за спиной Украины.

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Спикер также добавил, что в прошлом 4 лидера неоднократно встречались, и выразил надежду, что, "по-видимому, когда-нибудь такая встреча состоится снова".

Что касается разговора с Путиным, который состоялся 30 марта, Зайберт отметил, что Меркель, Макрон и Путин обсудили "широкий спектр". Он отметил, что Украина была лишь одной из тем. Также, по словам спикера, стороны обсудили ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального, события в Беларуси, в Сирии, Ливии и тому подобное.

В общем правительственный представитель сослался на конфиденциальность переговоров и отказался разглашать их содержание в деталях.

Разговор Макрона и Меркель с Путиным: главное