Це не було скороченим нормандським самітом, – у Берліні виправдовуються за розмову з Путіним
У Німеччині запевнили, що розмова Ангели Меркель та Еммануеля Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним не була нормандським самітом. Як підкреслив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, зустріч у цьому форматі означала б участь усіх 4 лідерів.
Джерело:"Укрінформ"
Зайберт підкреслив, що лідери Німеччини та Франції не планували влаштовувати "нормандську" зустріч за спиною в України.
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Речник також додав, що у минулому 4 лідери неодноразово зустрічалися, і висловив сподівання, що, "мабуть, коли-небудь така зустріч відбудеться знову".
Щодо розмови з Путіним, яка відбулася 30 березня, Зайберт зазначив, що Меркель, Макрон і Путін обговорили "широкий спектр". Він наголосив, що Україна була лише однією з тем. Також, за словами речника, сторони обговорили ситуацію навколо опозиціонера Олексія Навального, події в Білорусі, в Сирії, Лівії тощо.
Загалом урядовий речник послався на конфіденційність переговорів і відмовився розголошувати їх зміст у деталях.
Розмова Макрона та Меркель з Путіним: головне
- 30 березня Ангела Меркель та Еммануель Макрон провели спільну розмову у форматі відеоконференції. Лідери Німеччини, Франції та Росії не оминули увагою й ситуацію на сході України.
- Під час розмови очільник Кремля заявив, що нібито саме Україна винна в ескалації конфлікту. Він зухвало попросив, щоб "київська влада дотримувалася всіх раніше досягнутих домовленостей".
- Макрон та Меркель наголосили, що Росії необхідно взяти на себе зобов'язання забезпечити режим припинення вогню на Донеччині й Луганщині та сприяти виходу з кризи із дотриманням Мінських угод.
- В Офісі Президента відреагували на розмову та наголосили, що жодні рішення про Україну не можуть ухвалювати без України.
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