У Німеччині запевнили, що розмова Ангели Меркель та Еммануеля Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним не була нормандським самітом. Як підкреслив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, зустріч у цьому форматі означала б участь усіх 4 лідерів.

Зайберт підкреслив, що лідери Німеччини та Франції не планували влаштовувати "нормандську" зустріч за спиною в України.

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Речник також додав, що у минулому 4 лідери неодноразово зустрічалися, і висловив сподівання, що, "мабуть, коли-небудь така зустріч відбудеться знову".

Щодо розмови з Путіним, яка відбулася 30 березня, Зайберт зазначив, що Меркель, Макрон і Путін обговорили "широкий спектр". Він наголосив, що Україна була лише однією з тем. Також, за словами речника, сторони обговорили ситуацію навколо опозиціонера Олексія Навального, події в Білорусі, в Сирії, Лівії тощо.

Загалом урядовий речник послався на конфіденційність переговорів і відмовився розголошувати їх зміст у деталях.

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