Об этом рассказал Виктор Верцнер – майор резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ. По его словам, Нафтали Беннет всего лишь посредник между Украиной и Россией.

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Майор из Израиля: План – это прекращение независимой Украины

Военный из Израиля заметил, что Израиль еще не ввел санкций против российских компаний и олигархов, то есть все, что сделал западный мир. Именно поэтому это позволяет стране выступать в посреднической роли.

Это вряд ли "план Беннета". Это "план Путина". К тому же это та "лестница", по которой он (глава Кремля – 24 канал) может слезть с высокого дерева, на которое сам добрался,

– подчеркнул Верцнер.

Израильский майор также отметил, что обсуждаемый план совершенно недопустим для Украины. "Этот план будет означать прекращение существования Украины как независимого государства, поэтому на него никак нельзя согласиться", – добавил он.