Про це розповів Віктор Верцнер – майор резерву Армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ. За його словами, Нафталі Беннет усього лиш є посередником між Україною та Росією.

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Майор з Ізраїлю: План – це припинення незалежної України

Військовий з Ізраїлю зауважив, що Ізраїль ще не ввів санкцій проти російських компаній та олігархів, тобто все те, що зробив західний світ. Саме тому це поки дозволяє країні виступати у посередницькій ролі.

Це навряд "план Беннета". Це "план Путіна". До того ж це ті "сходи", по яких він (глава Кремля – 24 канал) може злізти з високого дерева, на яке сам дістався,

– наголосив Верцнер.

Ізраїльський майор також відзначив, що обговорюваний план абсолютно неприпустимий для України. "Цей план означатиме припинення існування України як незалежної держави, тому на нього ніяк не можна погодитись", – додав він.

"План Беннета": що відомо "План Беннета" поки офіційно не оголошений, проте основний зміст уже більш-менш відомий. Загалом мовиться про 3 умови для України: відмову від Донеччини й Луганщини, Криму та вступу у НАТО. Тоді Росія відведе свої війська.