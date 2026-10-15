В Офисе Президента заявили, что информация The Atlantic не отвечает настроениям руководства страны. Об этом сообщает 24 канал.

О чем идет речь в скандальной статье?

Американский журналист Саймон Шустер опубликовал статью, в которой ссылаясь на украинского чиновника написал, что соглашение Трампа с Путиным по поводу российского дизеля лишило некоторых представителей команды Зеленского надежды на победу.

Анонимный чиновник считает, что российская экономика по крайней мере в ближайшее время устоит, несмотря на разные трудности. По его словам, "дизельное соглашение" Трампа принесет Москве дополнительные средства и ослабит стратегию Киева, который рассчитывал истощить российскую экономику.

Шустер написал, что Украина сохраняет много способов усложнять жизнь России, однако их может не хватить, чтобы заставить Путина согласиться на перемирие.

Что сказали у Зеленского?

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин ответил на вопрос, можно ли доверять информации, написанной из статьи Atlantic, и знает ли должностное лицо происхождения этой истории.

Сложно сказать, что именно имеется в виду,

– сказал Литвин.

На уточняющий вопрос журналистов, информация ли в статье сомнительна, и могли ли в окружении президента обсуждать подобное, советник отметил, что операцию "Ковер" придумал Владимир Зеленский, и она не имела никаких советников-инициаторов, одному из которых приписывают слова о сомнениях в возможности Украины успешно противостоять стране-агрессорке.

Также чиновник подчеркнул, что Киев не эскалирует, а отвечает на удары Москвы, в том числе по энергетике.

О чем это Саймон там написал – пусть Саймон сам и комментирует. Это не похоже на настроение президента,

– заявил Литвин.