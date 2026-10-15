В Офісі Президента заявили, що інформація The Atlantic не відповідає настроям керівництва країни. Про це повідомляє 24 Канал.

Про що йдеться у скандальній статті?

Американський журналіст Саймон Шустер опублікував статтю, в якій посилаючись на українського чиновника написав, що угода Трампа з Путіним щодо російського дизелю позбавила деяких представників команди Зеленського сподівань на перемогу.

Анонімний посадовець, якого назвали одним з ініціаторів плану атак на аеропорти Москви, вважає, що російська економіка принаймні найближчим часом встоїть, попри різні труднощі. За його словами, "дизельна угода" Трампа принесе Кремлю додаткові кошти та послабить стратегію Києва, який розраховував виснажити російську економіку.

Шустер написав, що Україна зберігає чимало способів ускладнювати життя Росії, проте їх може не вистачити, щоб змусити Путіна погодитися на перемир'я.

Що сказали у Зеленського?

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин відповів на питання, чи можна довіряти інформації, написаній зі статті Atlantic, та чи знає посадовець походження цієї історії.

Складно сказати, що саме мається на увазі,

– сказав Литвин.

На уточнюювальне запитання журналістів, чи є інформація у статті сумнівною, та чи могли в оточенні президента обговорювати подібне, радник зазначив, що операцію "Ковьор" придумав Володимир Зеленський, і вона не мала ніяких радників-ініціаторів, одному з яких приписують слова про зневіру в можливості України успішно протистояти країні-агресорці.

Також чиновник підкреслив, що Київ не ескалює, а відповідає на удари Москви, зокрема по енергетиці.

Про шо це Саймон там написав – хай Саймон сам і коментує. Це не схоже на настрій президента,

– заявив Литвин.