Во многих до сих пор нет понимания, "что психологическое здоровье" – не менее важно. А то и более. И что о нем нужно заботиться.

Слухайте себе

Коли у мене болить голова – я п'ю таблетку, коли заклало ніс – пирскаю краплі, коли защимило у спині – йду до лікаря, коли болить горло – ганяю чаї, а коли настає апатія чи зневіра – залягаю на дно.

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Обмежую коло спілкування, щоб не травмувати близьких людей. Залипаю в якусь гру, що вимагає примітивних дій, або просто лежу і чекаю, коли з'явиться хоч якесь бажання.

Чому я знаю, як лікувати головну біль, а що робити з настроєм, мотивацією і психологічним самопочуттям – ні? Лише інтуїтивно?

У багатьох досі немає розуміння, "що психологічне здоров'я" – не меннш важливе. А то й більш. І що про нього треба дбати. З ним теж ходять до лікарів, його теж лікують таблетками.

Головне – не ігнорувати себе і свій стан

Мене спитали: Яся, а що як депресія чи апатія? А я не знаю точно…

Що мені допомагає?

1. Час без ґаджетів. Піти на кілька годин у місто – без телефону. Не відволікатись на меседжери і потік інформації

2. Природа. Споглядання води, вогню. Споглядання стихії та усвідомлення свого місця.

3. Дорога. Коли я у дорозі – то життя за вікном пролітає швидше, ніж темпоритм мого, від якого я втомлююсь. Ти дивишся у вікно – там мелькають лани-степи-лиси, домівки, люди.

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4. Питання: а що зміниться? Моя позиція: виправити можна все, окрім смерті. Тож будь-яка проблема – не проблема, а тимчасова складність, яка стає незначною, якщо подивитись на неї у масштабі.