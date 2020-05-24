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На первой полосе New York Times вместо новостей напечатали имена 1000 погибших от COVID-19

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На первой полосе NYT - список погибших от коронавируса
Первую полосу издание отдало под список погибших от COVID-19 / Politico

Количество летальных случаев от коронавируса в США приблизилось к 100 000. Издание The New York Times отдало первую полосу для публикации тысячи имен жертв COVID-19 и их коротких некрологов.

Почему NYT опубликовали имена погибших на первой полосе

Журналисты издания изучали местную американскую прессу, чтобы найти краткую информацию о тех, кто потерял жизнь из-коронавируса. Из каждого некролога взяли только по предложению, информирует The New York Times.

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Вместо статей, фотографий или графиков, которые обычно печатают на первой полосе издания в воскресенье, есть только список: длинный, торжественный список людей, которые лишились жизни из-за пандемии коронавируса,
– говорят в The New York Times.

Одна тысяча имен – это лишь один процент от количества умерших. Однако, отметил главный редактор издания Марк Лэйси, даже через века люди смогут взглянуть на список и понять, насколько масштабными были потери от смертоносного вируса.

Издание опубликовало короткие некрологи

Список умерших не поместился на первой странице и продолжение можно прочитать на 22-й.

Лайла Фенвик, 87 лет, Нью-Йорк, первая темнокожая женщина, окончившая Гарвардскую школу права.

Джо Диффи, 62 года, Нэшвилл, кантри-музыкант, получивший "Грэмми".

Обратите внимание! Это впервые почти за четыре десятка лет первая страница NYT вышла без изображения.

перша сторінка нью-йорк таймс

Первая страница издания / Фото NYT

Статистика коронавируса в США

По состоянию на 24 мая в США коронавирус обнаружили у почти 1 миллиона 667 тысяч человек, свыше 98 тысяч случаев – летальные, удалось выздороветь более чем 446 тысячам людей.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Жертвы СМИ Коронавирус COVID-19 Новости США
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