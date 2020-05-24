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СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

На першій шпальті New York Times замість новин надрукували імена 1000 загиблих від COVID-19

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Першу шпальту видання віддало під список загиблих від COVID-19
Першу шпальту видання віддало під список загиблих від COVID-19 / Politico

Кількість летальних випадків від коронавірусу у США наблизилась до 100 000. Видання The New York Times віддало першу шпальту для публікації тисячі імен жертв COVID-19 та їхніх коротких некрологів.

Чому NYT опублікували імена загиблих на першій шпальті

Журналісти видання вивчали місцеву американську пресу, аби знайти коротку інформацію про тих, хто втратив життя через коронавірус. З кожного некрологу взяли лише по реченню, інформує The New York Times.

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Замість статей, фотографій або графіків, які зазвичай друкують на першій шпальті видання в неділю, є лише список: довгий, урочистий список людей, які втратили життя через пандемію коронавірусу,
– кажуть у The New York Times.

Одна тисяча імен – це лише один відсоток від кількості померлих. Проте, зазначив головний редактор видання Марк Лейсі, навіть через століття люди зможуть поглянути на список і зрозуміти, наскільки масштабними були втрати від смертоносного вірусу.

Вперше за 40 років перша шпальта – без фото

Список померлих не помістився на першій сторінці і продовження можна прочитати на 22-ій.

Лайла Фенвік, 87 років Нью-Йорк, перша темношкіра жінка, яка закінчила Гарвардську школу права.

Джо Діффі, 62 роки, Нешвілл, кантрі-музикант, який здобув "Ґреммі".

Зверніть увагу! Це вперше майже за чотири десятки років перша сторінка NYT вийшла без зображення.

перша сторінка нью-йорк таймс

Перша сторінка видання / Фото NYT

Статистика коронавірусу у США

Станом на 24 травня у США коронавірус виявили у майже 1 мільйона 667 тисяч осіб, понад 98 тисяч випадків – летальні, вдалось одужати більше ніж 446 тисячам людей.

Автор: Ірина Пундор
Теги: Жертви ЗМІ Коронавірус COVID-19 Новини США
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