Как сказал министр культуры Александр Ткаченко, это блокирование не случайно произошло после выборов в Германии.

Больше об этом YouTube удалил канал российской пропаганды в Германии

По мнению Ткаченко, руководительница Russia Today лишь делает вид, что не знает, почему именно YouTube заблокировал кремлевские рупоры, хотя причину наверняка знает.

Возможно, речь идет об очередном вмешательстве Кремля в зарубежный избирательный процесс. Теперь российская власть требует запретить на своей территории вещание всех общеизвестных немецких каналов, которые известны в мире своей непредвзятостью, соблюдением журналистских стандартов. Конечно, назвав их иноагентами,

– пояснил министр.

Кремлевские СМИ – это не журналистика

Он констатировал, что цивилизованный мир все больше понимает важность противодействия информационной агрессии, фейкам и дезинформации. По его словам, кремлевские СМИ нельзя считать журналистикой.

"Руководительница Russia Today заявляет, что Youtube-канал RT DE на 4-м месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, но забывает напомнить, что на раскрутку просмотров и увеличения аудитории нескольких каналов, включая RT, Кремль выделяет сотни миллиардов рублей", – раскрыл детали Ткаченко.

Опыт Украины

Министр добавил, что рад тому, что информационное поле Германии станет чище без грязи и лжи. Он также вспомнил украинский опыт запрета тройки каналов Медведчука и блокирования пропагандистских соцсетей. Он подчеркнул, что это – фактически единственный способ борьбы с информационными атаками Кремля, на который он не может влиять.