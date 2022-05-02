Президент рассказал в интервью думающему об этом австралийскому каналу Nine Network. Зеленский ответил в иронической форме.

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Выходит, что 10 покушений – это 10 человек, желающих моей смерти. Это не так уж много и страшно. Думаю, что у президента России гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к их политике,

– сказал он.

Зеленский считает свою ситуацию не такой страшной, как у тех украинцев, переживших пытки от россиян. Они ведь сидели в подвалах, их пытали, людей находили в колодцах. И на временно оккупированных территориях это происходит.

Мне страшно за наших людей и особенно за семьи, которые потеряли близких. Я считаю: пока у тебя есть семья и ты не потерял близких, то нет ничего такого, что нельзя было исправить, нет ничего суперстрашного,

– заверил президент.

Что говорит Зеленский о предложении эвакуироваться

Главы государства спросили, почему он не принял предложение США об эвакуации, а решил остаться в Украине в начале вторжения. Президент ответил, что даже не колебался по этому решению.

Я даже не думал, что мне будут такие предложения. Но, согласно протоколу, я получил их от партнеров. Также внутри государства мне говорили люди по безопасности и другим политическим лагерям, что это нужно. Мол, Украина в принципе может потерять институциональность, если не будет президента, поэтому я должен поехать в безопасное место,

– вспомнил Зеленский.

Он также аргументировал, почему не принял такое предложение.

"Я точно понимал: мой отъезд не даст крепости нашему государству. Даже если так кто-то поступал раньше и даже если так говорит руководство безопасности, лидеры других стран, то я все равно должен действовать так, как считаю. Мне кажется, что это был правильный выбор. Я просто не знаю, как было бы по-другому", – признался президент.

Последние заявления Зеленского

Президент рассказывал, когда ему впервые удалось покинуть укрытие с момента широкомасштабного нападения России. Это произошло в период первых дней войны. Президент ненадолго посетил блокпосты. Охрана от этого сходила с ума, не делали фото или видео поездки.

Также в одном из крайних интервью у Зеленского поинтересовались, не жалеет ли он решение пойти в президенты Украины. Особенно теперь, когда идет война. Глава государства заверил, что не жалеет.

Также он рассказывал , что думают украинцы о мирных переговорах с Россией. Зеленский убеждает, что отношение изменилось после того, как все увидели зверства россиян на Севере. Теперь наши люди хотят убивать российских захватчиков вместо уговоров о мире.

Что говорил президент в обращении за 1 мая: смотрите видео