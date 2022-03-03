Это не воины сверхдержавы, а растерянные дети, – Зеленский про оккупантов

Украинцам через неделю удалось сломать планы врага, которые он строил годами. Вместо воинов сверхдержавы, русские оккупанты оказались растерянными детьми.

Такую аналогию в своем обращении провел президент Владимир Зеленский. Он выразил свое восхищение простыми украинцами, которые с позором выгоняют оккупантов из продуктовых магазинов, когда те пытаются найти себе еду.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

"Это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой", – сказал Зеленский. Он добавил, что каждый оккупант должен знать: они здесь ничего не получат и никого не покорят. Даже большее количество техники и людей для них ничего не изменит. Ведь куда бы они ни зашли, их повсюду уничтожат.

У них не будет здесь покоя, у них не будет здесь еды, у них не будет здесь ни одной тихой минуты. Оккупанты получат от украинцев только одно – яростный отпор, такой отпор, что они навсегда запомнят – мы своего не отдаем,

– заявил президент.

Владимир Зеленский назвал нашу войну отечественной. И сказал, что все мы знаем, как начинаются отечественные войны, и чем они совершаются для захватчика.

Полное обращение президента 3 марта: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!