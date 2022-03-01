Это не втягивание стран НАТО в войну, – Зеленский о закрытии неба

Владимир Зеленский просит страны о помощи для Украины в войне против России. Он отметил, что это отнюдь не означает втягивание НАТО в войну.

Об этом президент заявил в интервью Reuters и CNN. Он подчеркнул, что мировые лидеры должны поддерживать демократические государства.

Закрытое небо очень помогло бы. Это не втягивание НАТО в войну. Но на самом деле в войну давно все уже вовлечены, но точно не Украиной, а Россией,

– отметил Зеленский.

Он поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за возможности и помощь. Зеленский отметил, что говорил главе Белого дома о том, что Украина будет бороться. Однако самостоятельно противостоять мощному агрессору не сможет.

Отметим, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Альянс не планирует вводить "бесполетную зону" над Украиной. В то же время, Киев призывает организацию сделать это, ведь на земле наши военные точно справятся с врагом.

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