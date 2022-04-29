Это неизбежная мировая война, – Гозман о возможном ядерном ударе России
Путин уже неоднократно угрожал миру ядерным ударом. Если президент России это действительно сделает, то начнется третья мировая война.
Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире 24 канала.
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По его словам, сейчас Россия сплачивает против себя весь мир и толкает Запад к противостоянию. Он говорит, что такое же противостояние получил Гитлер в начале второй мировой войны.
Однако политик не исключает применения Россией ядерного оружия.
Путин такой человек и, будучи в таком состоянии, он может это сделать. Но если он это сделает на украинской территории, даже если это будет не очень мощная бомба, то кроме больших жертв и катастрофы это неизбежно приведет к мировой войне,
– заявил Гозман.
Он заверил, что вселяет надежду и то, что решение России о применении ядерного оружия принимает одновременно три человека – президент, министр обороны и начальник генштаба. "Пойдут ли двое последних на самоубийство – я не знаю", – добавляет он.
На вопрос, может ли Путин ударить по территории Запада, Леонид Гозман ответил, что, по его мнению, в первую очередь этот удар придет на территорию Украины.
Угрозы о ядерном оружии со стороны России: коротко
- По мнению советника главы ОП Алексея Арестовича, Владимир Путин не применит стратегическое ядерное оружие. Он говорит, что на такие действия сразу будет реакция США, Франции, Великобритании и Китая.
- Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что Запад преодолел страх перед ядерным шантажом России.
- В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ядерные угрозы, которые сейчас озвучивает Россия, очень опасны. По его словам, если начнется ядерная война, то победителей в ней не будет.
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