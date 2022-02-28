Министр иностранных дел Германии усомнилась в том, что членство украинского государства в ЕС состоится в ускоренном порядке. Об этом она сообщила во время брифинга 28 февраля.

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Это нельзя осуществить за несколько месяцев,

– сказала Анналена Бербок.

Напомним, что Владимир Зеленский отметил, что Украина должна немедленно вступить в Евросоюз. Глава нашего государства отметил безотлагательное присоединение по новой специальной процедуре.