Міністерка закордонних справ Німеччини засумнівалася у тому, що членство української держави в ЄС відбудеться у прискореному порядку. Про це вона повідомила під час брифінгу 28 лютого.

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Це не можна здійснити за кілька місяців,

– сказала Анналена Беркок.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський зазначив, що Україна повинна негайно вступити до Євросоюзу. Глава нашої держави наголосив на невідкладному приєднанні за новою спеціальною процедурою.