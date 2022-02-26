Зеленський вкотре нагадав світові, що Україна зі зброєю в руках бореться з окупантом. Країна захищає не лише свою свободу, але й європейське майбутнє.

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Україна зі зброєю в руках бореться з окупантом, захищаючи свою свободу і європейське майбутнє. Обговорив з фон дер Ляєн дієву допомогу нашій країні від ЄС у цій героїчній боротьбі. Вірю, що і ЄС обирає Україну,

– заявив Зеленський.

Президент 26 лютого заявив: настав вирішальний момент, аби ухвалити рішення про членство України в ЄС.

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