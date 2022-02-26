Зеленский в очередной раз напомнил миру, что Украина с оружием в руках борется с оккупантом. Страна защищает не только свою свободу, но и европейское будущее.

Заметьте Полностью изолируйте Россию, выгоняйте послов, – Кулеба обратился к миру после обстрела высотки

Украина с оружием в руках борется с оккупантом, защищая свою свободу и европейское будущее. Обсудил с фон дер Ляйен действенную помощь нашей стране от ЕС в этой героической борьбе. Верю, что и ЕС выбирает Украину,

– заявил Зеленский.

Президент 26 февраля заявил: наступил решающий момент, чтобы принять решение о членстве Украины в ЕС.