Ему крайне необходима хоть какая-то символическая победа. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

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"То, что Мариуполь до сих пор не сдается, то, что вчера (13 марта – 24 канал) нам удалось сделать небольшую контратаку и уничтожить несколько вражеских единиц техники, невероятно злит Путина", – отметил советник министра.

В Мариуполе – гуманитарная катастрофа

По словам Денисенко, есть большие надежды, что в город таки удастся доставить гуманитарный конвой. Однако Путин дал прямое указание оккупантам делать все, чтобы этого не произошло.

Ему нужно сделать "блокаду Ленинграда", чтобы люди начали проситься, ему необходима символическая победа,

– заметил советник главы МВД.

Как отметил Денисенко, украинская власть верит, что в Мариуполь таки удастся дать гуманитарную помощь. Сейчас все упирается только в личные комплексы Путина.

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